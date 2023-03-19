世界上無奇不有！澳洲一對夫妻經營一座牛隻養殖場，在今年新生的幼崽中，出現一隻花紋相當特殊的小牛，牠的身側竟有一個「笑臉」圖案，雙眼、鼻子、嘴巴都十分清晰，可愛又逗趣的模樣讓牠得到養殖場所有人的喜愛，大家還因此幫牠取名為「快樂」。

Holstein calf with smiling face markings lands role as farm lawnmower for life https://t.co/Xqp0l2GPvh via @ABCRural — Brian Hurst (@hurstb) March 16, 2023

根據《ABC News》報導，柯斯特夫妻（Coster）在澳洲維多利亞州的西吉普斯蘭（West Gippsland）有一座養殖場，每年會繁殖約700隻小牛，多年來的飼養經驗，讓他們對於小牛身上各式各樣的花紋早已見怪不怪，然而近日老闆巴里（Barry Coster）日前在養殖場巡視時，卻發現一隻身上印有「笑臉」圖案的小牛，他驚喜不已，立刻拍下照片傳給妻子梅根（Megan Coster）看。

不過梅根一開始並不相信，認為只是員工惡作劇，在小牛身上隨意塗鴉，還不斷放大照片確認，直到後來才驚覺照片竟是真的，她驚訝表示：「我們在小牛身上看過數字7或愛心圖案，還有一些奇怪的花紋，但卻從未見過任何類似於笑臉的東西。」

如今夫妻倆因為小牛的笑臉花紋，而將牠取名為「快樂（Happy）」，養殖場的員工也都十分喜愛「快樂」，甚至有不少人想要把牠帶回家飼養，不過柯斯特夫妻表示，他們會繼續飼養「快樂」，讓牠成為養殖場的專屬「除草機」。