韓國一名男子日前買了一堆紅蛤煮來吃，未料食用過程中，發現其中一個紅蛤內藏有黑珍珠，男子上網查新聞發現，黑珍珠的價值竟高達5000萬韓元（約新台幣116萬），讓他興奮不已，不過美夢才做沒多久就被打碎，男子發現的黑珍珠因為被煮過，沒幾天就變成像是葡萄乾的乾癟顆粒，價值也因此一落千丈。

根據《朝鮮日報》報導，韓國百萬訂閱YouTube「上鉤的回憶（입질의 추억）」經常分享海鮮食材相關的影片，近日頻道上傳了一段享用紅蛤的影片，只見該名YouTuber金先生買了許多野生紅蛤回家，並放到熱水中煮熟，未料準備食用時，卻在其中一個虹蛤的肉上發現一顆散發淡淡光澤的灰黑色圓形物體，質地相當柔軟。

起初金先生不知道這是什麼東西，所以只拍了一張照片就將其摘下，後來仔細觀察一陣子，才驚覺這顆灰黑色球體很可能就是珍珠。他立刻上網查詢相關資料，人工養殖的黑珍珠會呈現又黑又亮的顏色，而天然黑珍珠則普遍呈現灰色質感，並表示：「根據珍珠價值的分類標準，這顆珍珠從顏色、光澤、弧度、表面光滑度等方面都達到了及格的水平。」

金先生對於這個發現相當興奮，甚至還找到一篇來自1987年的報導，內容同樣是有人在紅蛤中找到黑珍珠，且當時估價高達5000萬韓元（約新台幣116萬）。不過他的美夢很快就破碎了，因為過沒幾天，黑珍珠就縮成一顆像是葡萄乾的乾癟顆粒，據估計價值不超過1000韓元（約新台幣23元），金先生崩潰地說：「聽說珍珠被煮過就完了，但我買紅蛤回來是為了吃啊，所以當然會煮了它。」、「本來還想靠賣掉黑珍珠發財的，全都是一場空。」