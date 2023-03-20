大陸廣西一名男子日前返家時，大樓電梯剛好故障，只好氣喘吁吁地爬上7樓住家，沒想到好不容易到了家門口，卻又發現鑰匙不見，便找來開鎖師傅開門，不料進屋才發現竟是13樓鄰居家，讓他當場傻眼。

綜合陸媒報導，家住廣西省南寧市的朱姓男子返家時，發現大樓的電梯故障，只好爬樓梯到7樓住家，好不容易氣喘吁吁抵達後又發現鑰匙不見，無奈之下只好找來開鎖師傅，沒想到開門後竟是13樓鄰居家，嚇得他趕緊報警，避免鄰居家財產有損失，也順便請警察見證。

後來朱男赫然發現，樓梯間的樓層標示全是錯的，詢問物業後，對方表示樓梯標示是開發商設置的，更指其實也不算錯，只是與門牌標示不符，主因是大樓為複式住宅，採取樓中樓的設計，所以開發商按照兩層算一層的邏輯設置，因此朱男看到的7樓，實際上是13樓。

消息一出網友全笑翻了，紛紛留言直呼「這個真是理解不了」、「電視劇都不敢這麼編」、「雖然標示錯了，但是怎麼會連自家門口都認不出來」、「保姆電梯，兩層實際是一戶，有錢人的煩惱真多啊」。

貼文同樣引起其他苦主共鳴，「我們這裡還有錯層和倒複試樓，3樓住戶得從4樓進去」、「我也曾吃過這個虧，爬我親戚家樓梯，爬得要死不活的就是到不了他家樓層，搞到我懷疑人生」。