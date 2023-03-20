正史唯一承認的女皇帝「武則天」為了鞏固皇位，登基後注重扶植酷吏，其中最臭名昭彰的就是「來俊臣」，他不但使用酷刑逼迫囚犯招供，讓許多人含冤而亡，並寫下被封為史上第一邪書的《羅織經》，專門教導如何替犯人羅織罪名，還不擇手段搶奪別人的妻妾。

綜合陸媒報導，來俊臣出身賭徒之家，從小就是地痞流氓，後來因為犯下奸盜罪入獄，他在獄中也不安分，經常向獄卒告密，但內容全都是他胡亂編造的，不管怎麼查都查不出結果，由於來俊臣太常說謊騙人，惹怒當時的和州刺史李續，被打了一百大板，來俊臣從此怨恨李續。後來武則天將李續下獄，來俊臣得知立刻動起歪腦筋，編造李續「謀反」的罪證，最終被武則天重用。

來俊臣當官後，先在全國各地安插了數百名無賴專門告密，又發明了各種慘無人道的酷刑和逼供手段，在他當官的這段期間，有數千家宗室大臣被誣告枉死，像武周時期的名臣狄仁傑就曾被他誣陷，差點丟了性命。而來俊臣還和他的同黨們編撰《羅織經》，詳細講述如何羅織罪名、製造冤獄，並記載他所發明的各種酷刑。

除此之外，來俊臣還是個愛搶奪他人妻妾的好色之徒，史料記載他曾看上突厥可汗阿史那斛色羅的一名婢女，為了將她占為己有，來俊臣故意製造冤案，誣告阿史那斛色羅要叛變，其他酋長聽聞消息，紛紛趕到武則天面前割耳劃臉，向武則天求情，事件才得以落幕。

只不過來俊臣越來越大的野心，卻成為他自取滅亡的導火線。他把歪腦筋動到太平公主和武氏諸王的身上，打算告發他們謀反，未料太平公主先發制人，向武則天告狀來俊臣有不軌之心，最終武則天下詔棄市並施以醢刑（音同海，將犯人處死後，刴成肉醬），由於百姓都相當厭惡他，爭相上前割下他的肉，只剩下白骨，武則天知道後驚訝不已，再下令將來俊臣全家處死棄市。