古代帝王要想擴張國家版圖、抵禦外侮，勢必得發動戰爭掠取資源，不過因為科技並不發達，也衍生出不少迷信作法，像是古人為了抵禦砲彈攻擊而發明了「陰門陣法」，堅信女性在砲口前裸露下體就能觸敵軍霉頭，讓火炮百發不中。

根據《搜狐網》報導，古代因為科技不發達，火器剛開始運用在戰場上時命中率極低，離譜的是將領們卻將火炮打不中敵人，歸咎在陣法的問題。當時更流傳出一種名叫「陰門陣」的巫術，就是派出裸女一字排開站在敵軍面前，並且打開雙腿，用下體對準敵軍的砲火，只因為古人相信女性下體屬陰、汙穢，能讓火炮失準、威力大減，尤其正值生理期、留著經血的下體更有奇效。此戰術在明清戰場上，無論是官史或是野史皆有記錄。

而破解陰門陣的方法更加奇葩，那就是找來一群裸男以陽具對陣，又稱「陽門陣」，其中就屬和尚最有陽剛之氣，例如明朝崇禎十五年（西元1642年）闖王李自成率農民起義攻打開封，兩軍都配有火槍大砲手，只見一方請出一絲不掛的裸女，一方也找來一批和尚站在城牆上對罵，場面十分滑稽，到最後雙方也沒真正打起來。

除此之外，清末義和團也有一支全由女性組成的「紅燈照」部隊，專門組織民間妓女露出下體，觸衰敵方砲火。然而面對洋人訓練有術的砲兵部隊，義和團擺出的陰門陣法，很快就吃下敗仗，只見不長眼的砲彈輪番落在義和團軍隊中，導致民兵死傷慘重。