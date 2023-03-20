猩猩進化了？大陸一名遊客在河北的動物園拍攝到驚人畫面，只見一隻黑猩猩直挺著背、用雙腳走路，放在身側的雙手還隨著牠的步伐擺動，甚至還能自如地抬腳跨越障礙物，舉手投足都和人類十分相似，影片曝光後嚇壞不少網友，大家紛紛直呼：「別再進化了！」

綜合陸媒報導，大陸一名遊客近日到河北一間動物園旅遊，沒想到在猩猩展區目擊到驚人畫面，從影片中可以看到，在草地後方有一隻黑猩猩竟只用雙腳直立行走，且背還挺得很直，雙手隨著牠的步伐前後晃動，最後還跨過園區的圓形造景，消失在鏡頭中，舉手投足看起來就和人類一樣；而靠近鏡頭的猩猩都還呈現四肢著地的狀態，和牠形成明顯對比。

影片曝光後，立刻引發網友熱議，大家對於這隻黑猩猩的行為都感到驚訝不已，紛紛留言，「可別再進化了，再進化就要去上班、背房貸了」、「為什麼猩猩會停止進化，因為牠知道再進化就要上班了！但這隻看來離上班不遠了，瞧這路走的多端正！」、「動物園的猩猩該不會都是人裝的吧」、「這看起來是要出門辦事的步伐」、「這也太像人了，背挺得比我還直」、「猩球崛起，計畫暴露了」、「這隻猩猩肯定上過體態課，非常的自律」。