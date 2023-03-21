英國北約克郡一名屋主近日翻修公寓廚房，裝修工拆開一面木製牆，發現底下竟藏一幅壁畫，距今近400年歷史，讓屋主看了非常驚訝，自己住了這麼久居然都沒發現，但擔心壁畫被陽光照射後會損壞，他目前先印製複製品覆蓋在壁畫上。

根據《每日郵報》報導，居住在北約克郡米克爾蓋特（Micklegate）的巴德沃思（Luke Budworth），近日打算翻修自家的公寓廚房，未料裝修工在拆除其中一面木製牆時，底下竟露出一大幅壁畫，眾人看了非常驚訝，就連巴德沃思也相當詫異，而壁畫靈感來自英國著名詩人誇爾斯（Francis Quarles）在1635年撰寫的作品。

巴德沃思提到，「我們一直都覺得這面牆很奇怪，但房子已非常老舊，認為使用其他建材修補很正常，沒想到下面竟藏壁畫，起初還以為是維多利亞時代的壁紙，但我很快就發現它是畫在牆上，而且還是畫在隔壁棟的牆壁」，由此可知，這幅壁畫可能比他家歷史還悠久，出現於西元1660年左右，也就是英國內戰時期。

巴德沃思受訪說，起初他會搬到北約克郡就是覺得這座城市充滿歷史，不過在家中發現壁畫，雖然很新奇，卻是一種負擔，因為沒有足夠資金能保護文物，所幸他獲得「英格蘭歷史遺產保護局」（Historic England）的協助，目前他們影印複製品覆蓋在壁畫上，以免照射到陽光造成損壞。

英格蘭歷史遺產保護局人員表示，巴德沃思的發現讓人感到興奮，約克郡居民也開始檢查自家牆上是否藏有文物，「這幅壁畫具有歷史意義，在當地非常罕見」，未來將進行研究，用來了解約克郡的歷史。