美國一對夫妻近日到科羅拉多州納斯羅普山區度假，他們到戶外的熱水浴缸泡澡時，附近竟出現一隻美洲獅，伸出前爪抓住丈夫的頭部，把他嚇得當場跳開，趕緊潑水試圖驅趕大貓，還拿出手電筒照射，成功將美洲獅趕跑，所幸夫妻倆並無大礙。

根據《CBS》報導，夫妻倆近日到納斯羅普（Nathrop）山區度假，當時他們正在戶外泡澡，身後突然出現一隻美洲獅，前爪抓住丈夫的頭部，他嚇得趕緊用手撥水，妻子則是拿出手電筒，照射大貓的眼睛，美洲獅隨即也被嚇到，退後約6公尺看著兩人。

美洲獅之後爬上附近的一顆岩石，蹲下觀察四周，夫妻倆趁機返回度假小屋，趕緊聯繫在科羅拉多州公園和野生動物部門工作的房東，所幸此事並未造成極大傷害，男子僅頭頂和右耳旁有4道抓痕，他認為傷勢並不嚴重，因此拒絕就醫。

野生動物專家謝波德（Sean Shepherd）表示，美洲獅可能在一片漆黑裡，看到男子的頭在移動，並未發現泡在浴缸裡的軀體，感到好奇而跑來查看，而夫妻倆製造噪音和照射燈光的做法很正確。目前相關人員持續監控是否有美洲獅活動，尚未找到襲擊人的大型貓科動物蹤跡。