含辛茹苦養大孩子，才發現並非自己親生，父母肯定都難以接受。南韓一對夫妻養育女兒42年，近日發現她的血型竟與他們不合，經DNA檢測後，推測當年婦產科診所抱錯嬰兒，而兩人的親生女兒如今下落不明，夫妻倆氣得提告。

根據《韓國日報》報導，南韓一對夫妻1980年在京畿道水原市一間婦產科診所生下女嬰，一家人生活過得很幸福，未料去年4月，夫妻倆因緣際會下發現，女兒的血型與他們不合，於是進行DNA親子鑑定，確認女兒並非他們親生孩子。

夫妻倆當下非常錯愕，推測當年婦產科診所抱錯嬰兒，導致他們養到別人的孩子，趕緊前往診所詢問，但事情已過40多年，當初協助接生的醫護人員都已離職，紀錄更是早就被刪除，夫妻倆無法查到親生女兒的下落，讓他們相當崩潰。

夫妻倆氣得告上法院，南韓首爾西部法院民事庭18日開庭審理該案，法官認為，雖然沒有證據顯示是診所抱錯嬰兒，但孩子在成長過程中，被掉包的可能性很小，而護理師犯下的過失機率最大，判定婦產科診所需賠償這一家人1.5億韓元（約新台幣351萬元）。