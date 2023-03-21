印度齋浦爾近日出現一隻猴子抱幼犬穿梭街頭，一口氣跳到屋頂上，在大樓間飛簷走壁，宛如上演「猴子版《不可能的任務》」，由於猴子動作非常靈活，而且懷中還有一隻小狗，吸引不少民眾圍觀，目前並不清楚小狗的狀況。

VIDEO: Moment Monkey ‘Kidnapped’ Dog In India



Viral footage has caught the moment a monkey “kidnapped” a dog in the Parkota area of India.



A small dog with black and white fur was grabbed by a monkey twice its size on Saturday, March 18.



In the video shared by Daily Mail on pic.twitter.com/ZOGgC2s2Ir — Punch Newspapers (@MobilePunch) March 20, 2023

根據《紐約郵報》報導，一隻猴子近日出現在齋浦爾（Jaipur）街頭，懷中抱著一隻幼犬，民眾發現後趕緊拿出手機拍攝，只見小狗不斷掙扎，試圖擺脫猴子的控制，但很快就被制伏，隨後猴子跳到附近陽台，再躍至另一座建築的屋頂逃走，動作敏捷宛如「跑酷」（Parkour）。

目前尚不清楚幼犬的下落，但類似案例在齋浦爾並不罕見，當地有一座印度教寺廟，裡面住了一大群猴子，寺廟因此被稱為「猴子廟」，而齋浦爾也是知名旅遊景點，不少旅遊網站警告，當地的猴子很常偷遊客身上的東西，建議與牠們保持距離。

台灣先前也曾發生猴子抱幼犬案例，嘉義縣東石鄉一隻疑遭棄養的台灣獼猴，去年12月抱著一隻小黑狗趴趴走，民眾認為狗被綁架，趕緊通報動保單位救援，但有些居民則覺得，猴子把小狗當孩子養，但事隔6天後，小黑狗就不幸喪命，專家研判牠是被獼猴抓去當玩物，解剖小狗屍體，發現牠脊椎被拉扯斷裂，由此可知猴子並未把狗當成孩子照顧。