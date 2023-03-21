清朝皇帝建了許多皇家園林，例如圓明園、頤和園等，作為治理朝政外，能夠放鬆的好去處。英法聯軍入侵北京，咸豐帝逃到熱河，不只圓明園被燒毀，其他皇家園林也都遭破壞，慈禧太后回京後，就算國家財庫吃緊，她仍堅持重修圓明園，除了園林裡充滿與咸豐帝的回憶外，她還喜歡與前期其他太后做比較。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平表示，康乾時期經濟繁榮，再加上清朝帝后不愛長年居住在紫禁城，反而比較喜歡住在京郊園子，因此修建出許多皇家園林，有些帝后待在園林時間甚至比住在紫禁城還長，例如咸豐帝就特別喜歡圓明園，經常帶慈禧前往居住，因此慈禧對圓明園有很深的情感。

英法聯軍入侵北京，咸豐帝逃到熱河，圓明園等皇家園林都遭到破壞，咸豐帝病逝在承德避暑山莊，慈禧回京掌權後，沒有一座園林能居住，因此她急需重修園林，作為自己治理朝政、養老散心的地方，圓明園就成為她的首選，但礙於各種原因並未成功修建，直到同治即位，他打算修建園林以示孝心，也想讓控制慾極強的慈禧遠離朝廷，因此提議修建圓明園，有些官員為了從中獲利也表示贊同，慈禧得知後非常支持。

由於慈禧喜歡與前期其他太后做比較，例如乾隆帝讓太后居住在暢春園、道光則讓太后住在綺春園，她認為自己當了太后，待遇不可以比其他人差，羨慕乾隆帝的太后擁有許多場祝壽慶典，當時賀壽儀式非常盛大，她認為自己養大兒子，還當了皇帝，有資格在園林舉辦盛大壽宴，才不枉當過清朝的太后。

但當時清廷面對各種戰爭與賠款，經濟能力大不如前，此外當時距離第二次鴉片戰爭與太平天國起義沒過多久，所以並非修建園林的好時機，但同治不顧眾臣反對，還要求官員捐錢，未料捐款金額根本不夠，在朝臣的勸諫下，同治才沒繼續堅持修園，但一上任就被打臉，讓他很不是滋味，最終革職處分曾勸諫他的官員。