最慘新郎！印度一對新人近日舉辦婚禮，未料卻遇到當地司機大罷工，新郎與家人沒有交通工具可使用，只能徒步走28公里、花了8小時才抵達新娘家，一行人浩浩蕩蕩走在路上，相當引人關注，而此事也被分享至推特獲關注。

Naresh Praska marriage procession in #Rayagada (#Odisha) had to be cancelled due to sudden Transport Strike.

Not wanting make his bride wait, Naresh decided to WALK ALL THE 28 long km to the marriage venue.

The wedding party finally reached the venue in the wee hours !!! pic.twitter.com/SZ7s2mFNCo — Srikanth Matrubai (@SrikantMatrubai) March 19, 2023

綜合印度媒體報導，新郎原本打算在本月17日舉辦婚禮，未料卻碰到司機大罷工，導致租車公司的司機拒絕工作，新郎與迎娶隊伍沒車可搭，只好提早一天動身，前往位於奧里薩邦村莊「Dibalapadu」的新娘家，新郎父親帕斯塔（Naresh Praska）表示，他們從晚上6點出發，凌晨2點才抵達新娘家，「婚禮不可能延期，我們艱難地走完28公里」。

新郎一行人走了一整夜，如期抵達結婚現場，婚禮順利舉辦，新人們都非常開心，新郎的叔叔提到，「我們生活於村莊，其實都很習慣長途步行，就算晚上也認得路在哪，徒步結婚在過去很常見，直到近幾年才改搭車子」，不過回程又是一大問題，因此新郎與家人繼續留在新娘家，等罷工結束再搭車回家。

此事曝光後，新郎一家人徒步畫面曝光，有網友將照片製成梗圖，寫下「為了結婚，你願意走多遠？」不少人更表示，「看來是真愛啊」、「新郎用行動證明一切」、「新郎與家人一起走了8小時，真的非常感人」、「這對新人為愛走天涯」。