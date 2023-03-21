最慘新郎！印度一對新人近日舉辦婚禮，未料卻遇到當地司機大罷工，新郎與家人沒有交通工具可使用，只能徒步走28公里、花了8小時才抵達新娘家，一行人浩浩蕩蕩走在路上，相當引人關注，而此事也被分享至推特獲關注。
綜合印度媒體報導，新郎原本打算在本月17日舉辦婚禮，未料卻碰到司機大罷工，導致租車公司的司機拒絕工作，新郎與迎娶隊伍沒車可搭，只好提早一天動身，前往位於奧里薩邦村莊「Dibalapadu」的新娘家，新郎父親帕斯塔（Naresh Praska）表示，他們從晚上6點出發，凌晨2點才抵達新娘家，「婚禮不可能延期，我們艱難地走完28公里」。
新郎一行人走了一整夜，如期抵達結婚現場，婚禮順利舉辦，新人們都非常開心，新郎的叔叔提到，「我們生活於村莊，其實都很習慣長途步行，就算晚上也認得路在哪，徒步結婚在過去很常見，直到近幾年才改搭車子」，不過回程又是一大問題，因此新郎與家人繼續留在新娘家，等罷工結束再搭車回家。
此事曝光後，新郎一家人徒步畫面曝光，有網友將照片製成梗圖，寫下「為了結婚，你願意走多遠？」不少人更表示，「看來是真愛啊」、「新郎用行動證明一切」、「新郎與家人一起走了8小時，真的非常感人」、「這對新人為愛走天涯」。
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