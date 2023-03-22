婚姻中最重要的關鍵就是忠誠，日本一名人妻和前夫育有一女，再婚後因為女兒即將結婚，而和前夫再次有了聯繫，兩人因此舊情復燃，經常在家中偷情纏綿，未料一切都被她的現任丈夫拍攝下來，並在女兒婚禮上公布「驚喜影片」，最終人妻和丈夫離婚，被逐出家門，父母和女兒也對她相當不諒解。

根據《ananweb》報導，41歲女子弘子（化名）與前夫育有一女，但對方經商失敗，背負巨額債務，最終以離婚收場，弘子獨自帶著女兒再婚，直到前陣子女兒即將結婚，她打算邀請前夫來參加婚禮，才再次和對方聯繫，未料許久未見的兩人重燃愛火，發展出婚外情。

由於弘子的現任丈夫經常出差，再加上女兒已經搬去和未婚夫住，所以她經常帶前夫回家偷情，日常生活也總是過得小心翼翼，但丈夫仍察覺她的不對勁，不但檢查她的手機，還說了一句「妳最近很奇怪。」弘子擔心婚外情曝光，告知前夫此事，沒想到對方聽完以後，竟決定結束這段不倫戀，還說「我們已經離婚了，我不能再愛妳了。」

原本以為事情就這樣平靜地結束，然而到了女兒婚禮當天，丈夫突然說準備了驚喜，投放在大螢幕上的卻是她和前夫在家中偷情的影片，還用麥克風說，「這兩個人外遇，背叛了我。」原來丈夫早就趁她不注意時，偷偷將家裡的寵物攝影機轉向床鋪，蒐集她出軌的證據，在場所有人都震驚不已，前夫見大事不妙急忙離開現場，只留下她一人獨自面對。

事後丈夫要求離婚和賠償金，弘子的父母對她也相當不諒解，女兒更是崩潰大哭，認為自己的婚禮被媽媽毀了，弘子從此被逐出家門，只能在外自力更生，儘管她現在的日子過得十分痛苦，但弘子認為畢竟是自己有錯在先，背叛了親愛的家人，所以只能繼續背負著罪惡感生活。