澳洲一名19歲專業馴馬師，喜歡穿牛仔靴和比基尼訓練馬匹，因此自稱「比基尼女牛仔」（Bikini Cowgirl），她將自己的農村生活分享至網路，短短幾個月就吸引9萬人追蹤，由於她身材非常火辣，影片總是讓人看了鼻血狂噴。

根據《每日郵報》報導，19歲少女荷根（Storm Hogan）是一名專業的馴馬師，原本生活於澳洲維多利亞州，之後才搬到南澳洲鄉下，平時會參加牛仔競技運動，例如繞桶比賽及賽馬，在農場照顧馬匹時，有時她會只穿比基尼上衣與熱褲，露出魔鬼身材。

荷根從去年12月開始，在抖音分享生活影片，累積9萬多人追蹤，不少網友表示，「沒想到馴馬師也能這麼美」、「帥氣與美貌集結於一身」、「突然想學騎馬了」，也有人提醒，騎馬時要注意防曬，「皮膚大面積露出並非明智決定，畢竟從事戶外活動有危險性，最好還是包緊緊」。

不過隨著荷根爆紅，也開始出現負面留言，有人認為荷根在網路分享辣照，只是想尋找「乾爹」（sugar daddy）。荷根對此也回應，「我有一份『真正的』工作，開了一間服裝公司，每天都努力打拚，這是我唯一會賣的東西，絕不會出賣自己的身體」。