最近瀏覽不少領養的網頁，情人節這天，我也到台北有名的貓街去逛逛，看能不能找回一隻「蠻頭二代」帶回家繼續當我的「情人」，蠻頭離開五六年了，跨出這一步，需要很大勇氣。但走遍幾家都不見金吉拉蹤影，也沒有符合眼緣的貓咪，要嘛一兩個月大活蹦亂跳的，正需要主人陪玩的年紀，我想應付小屁孩型的毛孩，我恐怕已經沒體力。

至於一歲多的看似穩重許多，但牌子上都寫著「尚未絕育」，想到打預防針、晶片、結紮所有流程要重頭再來一遍，我的理智線又接回來了，就像好不容易帶大一個孩子，又要重新再生一個老二，從泡奶換尿布帶起，我告訴自己不要太衝動。

阿嬤希望小可愛別再墮入畜生道，小可愛卻說自己不是畜生，「跟人一樣珍貴」。(圖/小可愛阿嬤提供)

但其實真正害怕的是，擁有了再度失去。很多人是沒有勇氣養寵物的，因為生離死別幾乎是必修的功課，就像這一位小可愛的阿嬤，知道自己心臟不強，從沒動過養寵物的念頭，偏偏女兒忙於念書考試，不得不接手照顧女兒的兩隻黃金鼠，原本很怕老鼠的阿嬤，才照顧不到半年，就已經深深的愛上牠們。

只是老鼠壽命很短，新手阿嬤沒來得及了解黃金鼠的照顧，很快就送走了其中一隻體弱多病的弟弟，內心自責還沒翻篇，另一隻姊姊「小可愛」也因為心臟病去當了小天使。生前兩隻黃金鼠姊弟沒太多互動，離世後小可愛竟跟阿嬤說：「我跟弟弟在滾輪上飛奔，還有溜滑梯可以玩，阿嬤不要擔心！」似乎阿嬤的心情都傳給了在天上的小可愛了。

阿嬤明明很想小可愛，但又怕太過思念會害牠走不開，只能每天念經迴向給牠，「我知道阿嬤很傷心，那表示阿嬤有～認真在愛我呦～」、「阿嬤每次念完，小可愛都覺得自己有充到電，頭上會發光哦」「只是小可愛不懂，阿嬤一直念經，怎麼心裡沒有比較放下咧？」

因為去當小天使的那刻，阿嬤雖然陪在旁邊，但不知道當下牠是否承受了極大痛苦，溝通時小可愛用一個形容希望讓阿嬤了解事情發生就在一瞬間，「就像蠟燭熄滅了那樣」、「但有阿嬤的味道在旁邊，小可愛沒害怕。」

因為太想念小可愛，阿嬤把牠的照片跟菩薩照片合成在一起當成手機桌面，沒想到小可愛有點尷尬，認為自己只是一隻小鼠鼠，怎麼跟菩薩擺在一起，「好好笑哦，阿嬤，趕快收起來啦！」

阿嬤解釋說，是希望小可愛在彩虹橋當小天使時，可以有菩薩保佑早日成為人，不要再墮畜生道了。結果沒想到小可愛說：「阿嬤呀，小可愛不是畜生啦，小可愛跟人一樣很珍貴，因為我每天只要存在，就可以讓你們很快樂，不是比人更厲害嗎？！」

雖然只有短短兩年的壽命，小可愛不僅教會阿嬤生死的滋味，也希望教會阿嬤眾生平等的意義，雖然牠覺得菩薩比牠更高一等，至於地球上的生命，則無二致。