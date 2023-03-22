國外一名攝影師近日到南非克魯格國家公園，意外拍到獅子與河馬的互動畫面，當時一群獅子闖入河馬的領地，悠哉地在水邊休息，未料河馬發現後，先是偷偷的探出眼睛觀察，隨後暴衝把獅子全嚇跑，攝影師看了直呼畫面很難得。

根據《Latest Sightings》報導，攝影師維爾德（Ian de Weerd）近日到克魯格國家公園的卡帕瑪野生動物保護區（Kapama Game Reserve），當時他們開車遊園，正好看到一群獅子在河邊喝水，隨後他們發現水中不遠處出現一隻河馬，趕緊停車觀察。

維爾德提到，「當我在看獅子喝水時，就注意到水中有動靜，起初以為是魚在游動，之後看到河馬緩緩探出頭，悄悄地靠近獅子，我當下看了難以置信」，而獅子都未發現危險靠近，繼續喝水與休息，直到其中一隻獅子看到河馬後，獅群嚇到瞬間逃開。

維爾德表示，獅子與河馬間的互動很少見，看到河馬追趕獅群的情況就更少了，獅子通常被認為是頂級掠食者，而河馬平時看起來很溫馴，但獅子其實也很怕牠們，河馬若發現領地或水源遭入侵，就會變得很有攻擊性，再者河馬的下顎咬合力驚人，甚至可以咬碎鱷魚，因此獅群馬上撤退是明智之舉。