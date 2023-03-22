泰國一名女子日前到廁所洗手時，發現馬桶裡有奇怪的黑影，仔細一看驚覺竟是一顆蛇頭，嚇得急忙打電話求救，捕蛇人員到場後，試圖把蛇拉出馬桶，牠卻死死卡在管道內，不得已只好將整座馬桶拆除，花了30分鐘才順利抓住蟒蛇，並把牠帶到野外放生。

根據泰媒報導，泰國一名女子日前在TikTok帳號「@suwipaaum」分享3段驚人影片，從畫面中可以看到，一條長約5公尺的蟒蛇卡死在她家的馬桶內，導致水管堵塞，捕蛇人員接獲通報、趕到現場後，試圖用捕蛇夾將蟒蛇拉出，但牠始終不為所動，屹立不搖地躲在馬桶和水管中。

無奈之下，捕蛇人員只能將整座馬桶拆下，拉出蟒蛇卡在水管中的身體，連蛇帶馬桶一起扛出女子家，最後牠才終於放棄躲藏，自己滑出馬桶，在地板上扭動，捕蛇人員見狀立刻把蛇抓住、裝進袋子內，並帶到野外放生，整個過程耗時30分鐘。

對於家中出現巨蟒，女子感到驚訝不已，直呼「我以前只在新聞上看過蟒蛇，沒想到牠居然會出現在我眼前。」由於處置蟒蛇的方法太過荒謬滑稽，影片曝光後很快就引發熱烈討論，大家紛紛留言，「我很好奇牠是怎麼進去的，牠在裡面要吃什麼？吃人類的大便嗎？」、「我不明白為什麼常常會在馬桶裡看到蛇」、「『小老弟』差點就不保了」、「蟒蛇總是對馬桶情有獨鍾」。