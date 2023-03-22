巴西亞馬遜雨林附近村莊的居民發現，村內有牲畜莫名消失，推測可能是被蟒蛇吃掉，近日在雨林中發現一條長約6公尺巨蟒，而且腹部異常腫脹，村民好奇切開，果真發現一整隻羔羊，似乎才剛吃下肚，所以身體還很完整，驚人畫面在網路上引發討論。

根據《鏡報》報導，事發於巴西東北部阿拉戈斯州的亞馬遜雨林附近村莊，村民近來發現有牲畜突然消失，懷疑可能是被蟒蛇吃了，正好在雨林發現一條長20英尺（約6公尺）的蟒蛇，腹部非常大，決定剖開一探究竟，果真找到一隻羔羊，從現場畫面可見，村民切開蟒蛇腹部後，先是露出一條羊腿，裡面有整隻未被消化的羊。

村民表示，最近他們晚上常聽到屋外有聲音，沒想到竟是一條蟒蛇，身形還如此大，此外巴西當局也提醒民眾，若在戶外發現蟒蛇，千萬別靠近及觸碰，最好致電請環境部門、消防部門人員幫忙，避免發生危險。

蛇的吞食能力很強，嘴巴可以張得非常大，下巴也不會有脫臼問題，蟒蛇能吞下比自己體型還大的獵物，有些毒蛇則是會先透過毒液，毒殺大型獵物再吞食，不過蛇的消化時間很長，有時需要花兩周才能完全消化食物，之後再排泄出吃剩的毛髮和骨頭。