國外一名女子與男友交往多年，發現對方一直都很沒自信，為了幫對方建立信心，因此替男友下載交友軟體Tinder，讓他能夠認識更多朋友，以此增加自信心，未料男友卻性格大變，不只與其他女性聊天，甚至還約出去見面，讓她看了相當崩潰。

根據《鏡報》報導，一名女子在論壇Reddit提到，男友對自己的外貌很不滿意，經常處於沒自信的狀況，就算她時常誇讚男友也沒用，為了幫助愛人提振自信心，便幫他辦了一個Tinder帳號，希望透過認識新朋友的方式，讓他了解自己多有魅力。

原PO表示，男友創了帳號沒多久，跟許多女網友配對成功，他的自信心也開始大增，甚至很感謝女友的幫忙，但這卻是噩夢的開始，一天她好奇查看男友手機，發現他與其他女網友配對成功後，還私下有聯絡，甚至約出去見面，讓她看了很錯愕，以為男友有了自信心後，就會回歸兩人的感情，不會再繼續使用交友軟體。

原PO氣得與男友對質，兩人也因此分手，她說「我們雖然分手了，但1周後我出於好奇，又去查看前男友的帳號，沒想到分手並未讓他感到難過，甚至在交友軟體上更活躍，我幫他創的帳號，不僅毀了我們的感情，也成為他展開新生活的工具」。不少網友得知後，紛紛給予她安慰，認為用交友軟體看清一個人，其實是一件好事。