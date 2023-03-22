有時候人生比八點檔更加狗血，外國一名女子心血來潮做了DNA檢測，沒想到竟意外揭發爺爺隱瞞45年的祕密，原來爺爺在外面還有另一個家庭，而且對方才是合法的正宮，而結婚多年的奶奶直到最近才得知真相，發現自己很可能是小三而感到崩潰不已。

根據《鏡報》報導，外國一名女網友在論壇《Reddit》發文，表示她前陣子因為覺得有趣，所以替家人都買了DNA簡易檢測工具，沒想到卻意外發現爺爺其實擁有另外一個家庭，而且隱藏這個祕密長達45年。

原PO透露，爺爺和另一名女子是合法結婚，2人生下許多小孩，小孩又再生下孫子，是一個幸福美滿的龐大家庭；而爺爺和奶奶雖然有舉辦過婚禮，但似乎並未登記，「我不知道爺爺是如何一直隱瞞這些的。」原PO指出，爺爺這些年來經常出差，但大家從未想過他是藉此過著雙重生活的人。

而奶奶直到現在才知道，她辛苦經營45年的婚姻不是真的，所以感到非常傷心，「我們誰都不知道這件事，我的家庭和另一個家庭都被摧毀了，我希望我能回到過去，不要做這種愚蠢的檢測。」

文章一出立刻引發熱議，大家紛紛留言，「早點發現真相是好事，DNA檢測對你們來說是因禍得福」、「這樣可以讓奶奶早點做準備，如果妳爺爺過世，她和你們很可能會一無所有，他的合法家庭可以繼承、拿走一切」、「妳不需要因為其他人說謊而造成的損害負責」、「妳的奶奶需要法律保護，快幫她找個律師」。