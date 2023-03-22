古代蒙古軍西征引發賽約河之戰，匈牙利、日耳曼和奧地利組成歐洲聯軍，鐵騎兵多達10萬人，他們全副武裝穿著鐵甲，對上僅穿簡易皮甲的蒙古軍，未料蒙古軍裝備雖然簡陋，靠著有效戰術與殺傷力極強的武器，順利打敗歐洲10萬大軍，讓人為之膽寒。

大陸節目《CCTV紀錄》報導，公元1241年4月蒙古軍第二次西征，匈牙利、日耳曼和奧地利組成歐洲聯軍，當時歐洲軍隊身穿全裝鐵甲，而蒙古勇士則是簡易皮甲，裝備與歐洲聯軍相比較簡陋，但蒙古軍依舊能取得勝利，讓後世相當好奇。

現代學者進行考察，先是研究蒙古軍的武器，戰場上以輕騎兵為大宗，他們使用的兵器是蒙古弓，測試蒙古軍最常用的「重箭」與「輕箭」，經過計算發現，輕箭射程約180公尺左右、重箭約134公尺，顯示輕箭的射程更遠，適合對遠距離的敵人使用，另外測試兩種箭的殺傷力，發現重箭深度為8公分左右，輕箭則是約5公分。

古代軍事專家李克峰表示，蒙古兵一般在下馬步射時，通常會使用長弓，若在馬上與敵人騎射，則會使用短弓。而蒙古軍隊進攻戰術很簡單，戰鬥隊列一般為五排，前兩排是重騎兵、後三排為輕騎兵，接近敵人時輕騎兵會越過重騎兵向前進，進行遠程攻擊，對手在密集的亂箭襲擊下，陣線可能會動搖，重騎兵再衝鋒陷陣，給敵人致命一擊。