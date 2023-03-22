常看清宮劇的人就會發現，跟在皇帝身邊的太監總喜歡自稱「奴才」，在歷史上也有不少清代官員常常自稱「奴才」，在官方文件、奏章都可以看見，但「奴才」從古至今幾乎都被定義為貶義詞，為何清朝官員要這樣稱呼自己呢？

根據《北京日報》報導，湖北省社會科學院文史所研究員潘洪鋼指出，從魏晉時代開始，「奴才」經常被用來當作賤稱或罵人的詞彙，但對於北方少數民族而言，「奴才」卻是常見的詞彙，意義和「臣」差別不大，且在清朝入關以前，「奴才」一詞就已經出現在官方文獻中，《清稗類鈔‧稱謂類》記載：「當未入關以前，滿洲曾貢獻於高麗，其表文，自稱『後金國奴才』。可見奴才二字之來歷，實為對於上國所通用，其後逐相沿成習耳。」

滿清入關後很長一段時間，未對官員上奏的自稱做出規範，於是一部分旗人仍沿用舊習，自稱為「奴才」，但也有一部分人改稱為「臣」，後來雍正下令統一稱謂，「凡奏章內稱臣、稱奴才，俱是臣下之詞，不宜兩樣書寫，嗣後著一概書寫臣字。」但並未強制執行，因此奏章中2種稱謂都仍存在。

直到乾隆二十三年，才規定旗人官員在公事上要自稱「臣」，若是請安、謝恩等私事才自稱「奴才」；而漢臣則沒有稱謂問題，不管公私事一律自稱「臣」，大陸歷史學者陳垣也說，「滿人稱奴才，有時可以稱臣；漢人稱臣，無時可以稱奴才。」而這種差別規範，可以視作清廷強行區分漢滿官員的措施。

事實上，「奴才」這個稱呼反映出旗人和皇室之間的親近關係，其中八旗漢軍雖然地位和待遇都低於滿、蒙旗人，但仍被視作滿人的一分子，因此也可以使用「奴才」一詞；另外在清制中，武官也都必須自稱「奴才」，若是隨意稱臣還會遭到皇帝訓斥。