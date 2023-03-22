大陸上海一名女子近期出現胸悶，就連吞嚥也有問題，只要一活動就覺得很疲憊，趕緊到醫院做檢查，醫師一看嚇傻，她的胸腔鏡長出一顆巨大腫瘤，擠壓到她的大血管、氣管及肺臟等，醫師進行5小時的手術，順利取出重達4公斤的腫瘤。

根據《澎湃新聞》報導，居住在上海的23歲小周（化名）近幾個月發現，她經常感覺胸悶氣促、胸背疼痛，而且只要一活動，就會覺得很疲累，體力明顯下降，連吃東西都難以吞嚥，之後在家人陪同下，前往上海長海醫院做檢查，發現她的胸腔有顆巨型腫瘤。

胸外科主任陳和忠提到，腫瘤橫跨小周的兩側胸腔，佔據空間多達80%，心臟甚至被擠壓到胸腔最前方，就連大血管、肺臟也是如此，而氣管、食管更是被壓到像吸管，導致小周出現呼吸和進食問題，若不立即做手術，腫瘤可能會壓迫小周的胸腔臟器，後果不堪設想。

陳和忠說，自己從醫30多年，第一次遇到這麼大的腫瘤，手術難度非常高，可能會出現大出血、氣管或食管破裂、神經損傷等風險，其中最大難度就是如何將腫瘤從緊鄰的大血管、氣管、神經等組織分離出來，且不能傷到器官，又要確保腫瘤能完整取出。

醫生經過5小時的奮戰，小周胸腔的腫瘤順利被取出，手術相當成功，術中出血很少，未輸血，經過秤重後，發現腫瘤重達4公斤，手術後第1天，小周就能下床活動，到了第6天康復出院，她感動的說「我現在呼吸太舒服了。」