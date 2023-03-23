美國一名女子日前應徵咖啡師，沒想到卻發現面試官是自己6年前的交往過的男友，當時她還故意搞消失、甩掉對方，讓女子崩潰直呼：「報應來得太快！」

根據《紐約郵報》報導，美國德州25歲女子萊莉（Rylie Jouett）日前應徵一間咖啡廳的咖啡師職位，並順利收到面試通知，未料卻發現面試官是自己的「熟人」，讓萊莉崩潰直呼，「報應來得太快了，6年前我19歲的時候，曾經用搞消失的方式甩掉一個對我很好的男生，請告訴我為什麼他會是我明天的面試官，偏偏我現在正好很缺工作。」

影片曝光後很快就引起熱議，大家紛紛留言，「如果我是他，我會立刻取消妳的面試資格」、「該不會出現舊情復燃的偶像劇情節？」、「謝謝妳讓我知道報應是真實的」、「這難道是命運嗎？」、「不是不報，時候未到」。

事後萊莉拍片補充，稱前男友確實記得她，而且怕尷尬還想把她轉介紹到其他地方，不過萊莉要他不要太過在意，說他們只是「6年前約過會、接過吻的關係」；同時她也解釋當初分手的原因，是覺得對方太過黏人又太在乎她，實在忍受不了才會搞消失，萊莉也承認當時她的處理方式不夠成熟。

至於面試結果，萊莉表示自己雖然成功獲得工作，但因為她已經先被其他公司錄取，且薪水待遇也比較好，所以最終拒絕了這份咖啡師的工作。