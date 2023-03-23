美國一名女子2010年前往科羅拉多州，參加好友的結婚典禮，並用相機拍了許多照片，未料相機卻不小心掉入河中，讓她傷心不已，事隔13年被當地一名漁夫撿獲，打開後發現相機內的記憶卡還能運作，趕緊聯繫失主，讓許多人都驚訝不已。

Fisherman finds photos on stranger’s lost camera after 13 years in water https://t.co/ZxrgLZUZWW pic.twitter.com/nBBvazSwCL — New York Post (@nypost) March 21, 2023

根據《紐約郵報》報導，雅麻伊（Coral Amayi）2010年到科羅拉多州參加朋友婚禮，之後還到阿尼馬斯河（Animas）遊玩，未料相機卻不小心掉進河裡，怎麼找也找不到，她回憶說「我當時非常難過，因為相機裡的照片我都還沒存起來」。

事隔13年後，當地一名漁夫格雷納（Spencer Greiner）在河邊釣魚時，發現淺水區的河床上有一台相機，趕緊撿起來查看，發現相機非常老舊，看起來已經壞了，原本想要丟掉，但在好奇心的驅使下，他還是取出記憶卡查看，想看看是否還能使用。

令人意外的是，泡水13年的記憶卡竟未損壞，插入電腦後還能讀取，格雷納發現裡面有單身派對、婚禮等照片，因此決定PO網尋找失主，他透露「我發文不到1小時，新郎就和我取得聯繫，說這是他妻子朋友的相機，我真的覺得很神奇。」

雅麻伊表示，從相機尋獲地點來看，它當初順著河流往下漂流約2公里，對於能找回相機，感到非常驚訝，而且記憶卡泡水13年還能使用，更是讓她驚呼不可思議，透露這台相機的型號是Olympus Stylus 790W，主打防摔防水，相機雖已無法使用，但記憶卡完好無損。