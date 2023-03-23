快遞員使命必達！美國北卡羅來納州特警小組（SWAT）包圍民宅，與嫌犯爆發槍戰對峙，未料期間一名亞馬遜（Amazon）快遞員闖入封鎖線，絲毫未感到畏懼，堅持把包裹送達門口，過程全被附近住戶拍下，影片累積670萬觀看次數。

根據《紐約郵報》報導，今年2月北卡羅來納州城鎮卡瑞（Cary）一名男子挾持自己11歲兒子，特警小組（SWAT）前往民宅與男子對峙，當時民宅周圍戒備森嚴，未料一名亞馬遜快遞員突走進槍戰現場，完全未感到害怕，讓現場所有特警都看傻眼。

快遞員走到一半時，被旁邊的特警攔下，他才將包裹交給對方，請特警幫忙送達，之後還不忘掏出手機拍照完成訂單。荒謬過程全被附近住戶拍下，分享至抖音引發討論，不少網友表示「他要成為本月最佳員工了」、「比起槍戰，快遞員更怕亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）」、「為了完成任務，連命都不要了」。

還有一名自稱曾任職亞馬遜快遞司機的網友表示，該名快遞員的反應其實很正常，「如果你沒有送完所有包裹，真的會惹上麻煩。」根據亞馬遜指導方針，如果包裹未在保證日期前送達，他們將會退還與這筆訂單有關的運費。