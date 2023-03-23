大陸山東一名女子近日在河邊看到一隻流浪犬，於心不忍決定帶狗回家，未料小狗卻非常激動，甚至不願意離開，似乎想將她帶到別處，女子跟著小狗走才發現，原來牠在街頭流浪時，都與一個玩具熊相依為命，似乎把對方當成夥伴，擔心玩偶而不願離開。

根據《都市時報》報導，山東濟寧一名張姓女子近日路過河邊時，發現一隻戴黃色項圈的流浪狗，不確定牠是遭人惡意棄養，還是與飼主走散，當時正下著雨，天氣也非常冷，流浪狗肚子餓就在附近找垃圾吃，讓張女看了非常難過，決定帶流浪狗回家。

張女提到，當時她準備帶流浪狗離開，但狗狗卻不願意，沒走幾步就停下來，還不斷回頭看，隨後又跳到她腿上，發出嗚咽聲，似乎有心願未完成，隨後她跟著流浪狗掉頭走，發現狗狗返回牠居住的小窩，不斷對裡面的玩具熊吠叫，她才意識到小狗希望帶玩具熊一起走。

張女難過的說，「玩具熊應該是牠在這個冰冷城市裡，唯一的一絲希望。就連一隻狗都會對玩具熊不離不棄，但牠卻要在外面流浪」，之後她拿起玩具熊，狗狗才安心的一起離開。目前流浪狗狀況並不佳，張女先代為照顧，不過她家裡已養了3隻狗，若第4隻照顧不來，等狗狗痊癒後，她就會幫忙找合適的主人。