商朝是否有奴隸制度一直極具爭議，不過當時確實有奴隸存在，在甲骨文中都被清楚記載，這些人通常是兩國打仗的戰俘，若能力出眾有機會脫離奴隸身分，但大多數人仍需當一輩子的奴隸，甚至成為「人牲」，變成祭祀的貢品，以殘忍的方式獻祭，下場十分悽慘。

綜合陸媒報導，甲骨文中表達奴隸意思的名詞主要有3個，分別是「臣」、「妾」和「芻」，其中「臣」的甲骨文像是豎著的眼睛，一般指男奴，大陸古文字學家郭沫若在《甲骨文研究》中指出，「人首俯則目豎，所以像屈服者之形者。」認為奴隸一直低著頭，眼睛才會呈現豎立的模樣；而「妾」的甲骨文像是受黥刑（在臉或額頭上刺字）的女子，一般指女奴；「芻」的甲骨文則像用手抓著草的模樣，本意為打草放牧，後引申為從事放牧的奴隸。

這些奴隸的來源，通常是兩個國家打仗後，贏的一方將年幼的戰俘擄回家做家奴，若本身能力較強，就有機會脫離奴隸身分，男的被用作管家，女的被收為妾室，所以後來「臣」字才有臣子、臣屬之意，「妾」則有妻妾的意思。

不過大部分的人可能一輩子都是奴隸，甚至被當作「人牲」，也就是祭祀所用的貢品，且祭祀的殘忍手法也都被還原在甲骨文字中，像是「伐」（砍掉頭顱）、「戠」（音同質，把人製成肉乾）、「卯」（把人劈成兩半）等字，悲慘的命運也導致有些奴隸想要逃跑。

甲骨文中有一篇卜辭記載了3000年前的一場「越獄」，一名臣透過水路逃跑，因為在船上躲藏太好，遲遲未被抓獲，貞人（商朝官職名稱，職務為占卜和刻辭）占卜時先問：「臣能被抓回來嗎？」占卜結果為「應該能抓獲」，最後真的在占卜後15天把臣抓了回來。