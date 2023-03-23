家裡若出現蟲子，多數人都會直接用手打死，但小心蟲子體內噴出異物。一名網友近日抓到形似金龜子的小蟲，用手一捏竟瞬間爆出大量顆粒，而這些其實都是牠的卵，讓人看了頭皮發麻，這種蟲就是「牛蜱（音同皮）」，又稱蜱蟲、壁虱。

一名網友在《爆廢公社二館》PO照提到，近日他抓到一隻牛蜱，聽別人說不能直接捏扁，會噴出許多小蜱蟲，決定自己實驗看看，他把牛蜱裝進塑膠袋，一壓果真噴出大量顆粒，也就是牛蜱的卵，他分享實測結果，獲得8千多人按讚。

不少網友表示，「牛蜱親子丼」、「牛蜱：就算殺了一個我，還有千千萬萬個我」、「我抓到後會放進玻璃罐，有的幾天後會死，有的過了1個月還是會動一下」、「密集恐懼症發作，這種昆蟲不僅會附著在動物身上，之前有新聞報過，人的頭皮也會，平常注意清潔很重要」，另外多數網友表示，唯有用火燒才能滅了牛蜱。

東勢農民醫院急診室主任廖培宏提到，蜱蟲出沒於草地、樹林等野外環境，每年4至10月更是牠們的活動季節，若被蜱蟲叮咬會引發「發熱伴血小板減少綜合症」，目前已被疾病管制署列為第四類法定傳染病，提醒民眾從事戶外活動時，避免長時間躺臥、坐臥草地或樹林，建議穿著淺色長袖衣褲、手套或長靴等，最好隨身攜帶防蚊蟲藥劑。