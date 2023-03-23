古代戰事不斷，軍隊為了提高戰力，會發明出各種武器。唐朝爆發安史之亂，當時唐軍處於劣勢，眼看安祿山部隊打了過來，唐朝大將李嗣業帶領軍隊，手拿能一刀碎馬的「陌刀」迎戰，扭轉局勢取得勝利，但陌刀威力驚人，為何考古學家卻找不到實物。

大陸節目《CCTV紀錄》報導，公元757年也就是安史之亂第3年，安祿山叛軍殺進唐軍中軍大營，眼看要打敗仗了，唐朝大將李嗣業帶領陌刀隊，每位士兵都拿最血腥利刃「陌刀」，使敵人心裡感到畏懼，唐軍落敗局勢直接扭轉，李嗣業帶領軍隊打了勝仗。

根據《太白陰經》記載，「虞候某強弩、陌刀相繼而至，鋒刃所加，流血漂杵；弩矢所及，轍亂旗靡。賊人棄甲曳兵而走，我軍逐北者，五十里。」形容只要一揮陌刀，就能連同騎兵與戰馬一起砍斷，但疑因陌刀製作不易，所以唐朝嚴禁陌刀用於陪葬，目前都未能找到實物。

為了瞭解陌刀的殺傷力有多強，節目團隊找來傳統刀劍研究員周正武，請他根據史料，復原出陌刀可能的樣子，並花了1個月時間打造，實驗過程中，團隊先是準備6張草蓆，捆成直徑25公分的圓柱，模擬馬的頸部，陌刀確實能輕鬆砍斷。

另外又在草蓆圓柱上覆蓋兩塊帶骨豬肉，代替戰馬的軀幹，雖能砍斷豬肉與骨頭，但並未傷到草蓆。法醫孔慶山表示，想利用陌刀完全砍斷馬的軀幹，以人類的力氣，其實有些難度，雖然陌刀無法一刀斬斷馬的身體，但確實也會讓戰馬受到嚴重傷害。