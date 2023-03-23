桃園驚傳有狒狒四處逃竄，在南韓也同樣有脫逃動物在大街上遊蕩，一隻斑馬從位於首爾的兒童大公園逃出，不但在車水馬龍的街頭奔跑，還跑進住宅區的巷弄中悠哉漫步，讓路人和網友都驚嚇不已，網路上也出現許多直擊斑馬行蹤的照片語影片。

綜合韓媒報導，首爾廣津區（광진구）兒童大公園（어린이대공원）一隻3歲雄性斑馬，在今日（3/23）當地時間下午2點40左右逃脫，公園工作人員指出，牠是2021年在公園內出生的斑馬，牠破壞了公園內的木製圍欄後逃出，隨後來到紫陽洞（자양동）的住宅區閒晃。

目前警察、消防隊和兒童大公園的管理人員聯手，試圖在斑馬周圍設置圍欄以捕捉牠，推特也有許多目擊民眾上傳的影片，從畫面中可以看到，斑馬不但橫穿車水馬龍的車道，還悠哉地在住宅區的巷弄中漫步，讓路人全都看傻了眼，所幸並無傳出民眾受傷或財產損失的消息。

網友們看到影片全都驚奇不已，紛紛留言，「希望斑馬不要受傷，平安回來」、「一隻斑馬為了尋求自由而逃脫了，為什麼我還得被關在學校裡」、「走出家門就看到一隻斑馬，請告訴我該怎麼辦」、「斑馬居然不走斑馬線」、「看起來好像合成照片」、「斑馬逃出來要回去非洲嗎？這是在演《馬達加斯加》嗎？」