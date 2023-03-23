不少牧場主人會飼養牧羊犬，用於幫忙管理羊群，幼犬時期就須進行訓練。大陸一名主人近日分享，2個月大牧羊犬帶領羊群的畫面，只見牠領著羊群從山坡下來，景象宛如「萬馬奔騰」，雖然牠個頭小，但卻是氣勢十足，形成有趣的違和感。

根據《人民網》報導，山西呂梁一名高姓主人飼養數隻牧羊犬，用於管理牧場的羊群，近日他放出一隻僅62天大的幼犬，試著讓牠帶領羊群，只見幼犬雖然走路還不穩，但依舊氣勢十足，將428隻綿羊從黃土高坡帶領下山，畫面非常壯觀。

高姓主人表示，幼犬在羊群前面帶頭，後面還有一隻成年黑背牧羊犬幫忙，有了這些牧羊犬，讓他的工作變得很輕鬆，每天把羊放出來後，只要交給牧羊犬管理就可以，他甚至能在旁邊滑手機、聊天，他將幼犬領羊群的畫面分享至網路，累積57萬觀看次數。

不少網友表示，「幼犬提著奶瓶就上崗了」、「好聰明的狗，我家的完全不行」、「幼犬才2個月大，就在管理400多隻羊，看看我家的毛小孩，別說管羊了，要牠聽從指令都很困難」、「好傢伙，這是童工上崗啊」、「小狗走路還搖搖晃晃的，沒想到居然會帶領羊群，果然是天生的基因」。