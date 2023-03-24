澳洲一名女子的住家近日遭一條將近2公尺長的巨蛇入侵，當她準備更換床單時，赫然發現巨蛇慵懶地在床上蠕動，嚇得緊急致電捕蛇專家，事後她得知該蛇竟是有世界第二毒蛇稱號的東部棕蛇（Eastern Brown Snake），這才慶幸自己逃過一劫。

綜合外媒報導，這起事件發生在昆士蘭州黃金海岸市以西的卡爾巴（Kalbar），捕蛇專家理查茲（Zachary Richards）指出，20日接獲女屋主的電話後隨即趕抵現場，只見女屋主用毛巾將臥室的門縫堵住，避免巨蛇逃脫，「結果我一推開門，就看到東部棕蛇在床上盯著我看」。

東部棕蛇有世界第二毒蛇稱號，毒液傳染力極強，被咬後15分鐘就會出現頭痛、30分鐘會凝血功能異常，嚴重甚至導致大量出血以及心臟驟停，毒性被視為僅次於「內陸太攀蛇」；再者，在澳洲被毒蛇攻擊致死的人中，有逾60％都是被東部棕蛇咬傷。

理查茲表示，最近天氣溫暖，推測蛇很可能是為了避暑才會闖進民宅，此外，他也很肯定女屋主的處理方式十分正確，「如果遇到蛇記得立刻遠離，或是在安全情況下將其限制在房間中，有助我們能更快抓到牠」，事後為了安全起見，理查茲已將東部棕蛇移往人煙罕至的灌木叢放生。

不少網友看了照片後，紛紛留言直呼「如果是我的床我會立即休克」、「今晚不敢上床睡了」、「我會直接把那張床燒了」。不過理查茲也坦言，這次的蛇只是小兒科，過去就曾抓捕過8英尺長（約244公分）的東方褐蛇，那才是最讓他難以忘懷的經歷。