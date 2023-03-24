大陸一名60歲婦人平時身體很健康，未料先前卻出現咳嗽問題，一周後伴隨胸悶、呼吸不順，夜間還會發出狼嚎般的聲音，把睡在身邊的丈夫嚇醒，她四處求醫後，才知確診「聲帶功能障礙」（Vocal cord dysfunction，簡稱VCD），經過治療已康復。

根據《紅星新聞》報導，浙江杭州一名60歲金姓婦人近日前出現咳嗽、咯痰，起初並不以為意，未料一周後呼吸開始不順暢，還有胸悶的問題，不僅如此，晚上睡覺會發出狼嚎般的聲音，而且難以控制，把她與丈夫都嚇了一跳，趕緊就醫檢查，起初被認為是哮喘，經過治療後狀況仍未改善，才輾轉來到杭州市第一人民醫院。

呼吸與危重症醫學科主任沈凌檢查後發現，金婦鼻腔內和咽後壁有大量分泌物，且聲帶活動異常，判斷她罹患「聲帶功能障礙」，類似於支氣管哮喘發作的聲帶運動障礙性疾病，通常在某些誘因下急驟發病，主要症狀是突發性呼吸困難、喉部緊縮感、咳嗽，有些還伴隨胸悶、吞嚥困難、咽部異物感、間接性失聲或發音困難等。

沈凌表示，至今還未找出明確病因，可能與心理狀態有關，例如焦慮、抑鬱、壓力等。想治療聲帶功能障礙，使用哮喘藥物並沒有用，首先要改善呼吸困難，並恢復正常運動和生活，停止使用不必要的哮喘藥物，金姓婦人經過治療後，狀況明顯改善，一周後睡覺也未再發出狼嚎聲，在後續的複診中，她的肺通氣功能已恢復正常。