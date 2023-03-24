英國一名女子18歲時墜入愛河，但這段感情卻未被父母同意，她與男友只能無奈分手，兩人從此沒有往來，各自組建家庭，未料事隔60年，他們的伴侶都已過世，決定再續前緣，近日舉辦婚禮重新在一起，讓人看了非常感動。

My parents stopped my teen wedding — 60 years later, we finally got married https://t.co/Gr6EF4dj2O pic.twitter.com/WgieCFkPcQ — New York Post (@nypost) March 22, 2023

根據《紐約郵報》報導，79歲萊恩（Len Allbrighton）和78歲珍妮特（Jeanette Steer）於1963年認識，當時兩人在英吉利海峽懷特島一間醫院接受護理師培訓，他們看到對方就一見鍾情，認識幾個月後，當年19歲的萊恩就向珍妮特求婚。

萊恩求婚前已搬到澳洲，並計畫買地蓋房子，並把珍妮特接過來，珍妮特的父母得知此事後，並不同意兩人結婚，一是當時結婚法定年齡為21歲，另外就是捨不得女兒遠嫁，珍妮特不得已只能寫信退婚，兩人後來都各自嫁娶，從此失去聯繫。

直到8年前，萊恩和妻子離婚後，決定找回當年的摯愛，他回到懷特島尋找珍妮特的地址，費盡一番努力後，成功找到初戀情人，但珍妮特當時還是已婚狀態，無法回應萊恩的感情，但萊恩之後都會寄聖誕卡片給珍妮特，她也默默記下了對方的地址。

未料2年前，珍妮特的丈夫罹癌過世，她才主動聯絡萊恩，成功再續前緣，兩人如今住在英格蘭小鎮，並於今年2月11日完成晚了60年的婚禮，他們的家人也都出席祝賀。萊恩受訪表示，很開心兩人能重新在一起，婚禮上交換誓詞和情詩時，讓他非常感動，珍妮特也說，「婚姻生活真是太棒了，也很感謝家人尊重我的決定」。