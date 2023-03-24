美國北達科他州（North Dakota）一戶人家近日前往佛羅里達州（Florida）度假，沒想到在海釣過程中竟然釣到了令人聞風喪膽的大白鯊，3名壯漢在奮戰了40分鐘後總算順利將大白鯊釣起，震撼場景也讓同行的孩子們看得目瞪口呆。

綜合外媒報導，美國男子雅各布森（Shaun Jacobson）日前和家人前往佛州度假，一行人承租了一艘船後便直衝羅德岱堡外海（Fort Lauderdale）釣魚，他透露，海釣期間釣桿上的釣線突然被狠狠拽住，由於力道太過強大，讓在場眾人興奮極了，最終歷經了40多分鐘的拉鋸戰，才將大魚拉上水面，「我們除了不停交換人手，也不斷左右變化船的行徑路線」。

不過讓眾人始料未及的是，眼前所謂的「大魚」竟是令人聞風喪膽的大白鯊，負責駕駛的船長餘悸猶存表示「我當了20年全職船長，這是我生平第二次釣到大白鯊，距離上一次已有15年之久」。最後眾人拍了一些照片及影像後，便將大白鯊原地放生。

釣魚釣到大白鯊的驚人畫面曝光後，網友全看傻了，紛紛留言驚呼「肯定是很難忘的經驗」、「簡直是最棒的一天！」、「跟電影演的不一樣」、「很高興他們放生了大白鯊」。