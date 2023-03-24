加拿大一名女子近日帶愛犬到安大略省度假，帶狗散步時路過一個用鐵絲圍起的院子，裡面竟出現一頭獅子，大貓看到狗後非常好奇，隔著鐵網與狗一起跑，違和畫面讓女子感到困惑，她將當時的畫面分享至網路，不少人直呼鐵絲網看起來不牢固。

根據《每日星報》報導，居住在加拿大魁北克省的洛佩塔（Patricia Lapetite），日前帶愛犬到安大略省度假，當時她經過一處被鐵網圍起來的院子，裡面竟冒出一隻獅子，愛犬看到獅子後不斷狂吠，所幸並未激怒對方，牠們還一度並排奔跑。

由於獅子出沒處就在馬路旁，洛佩塔感到不可思議，才發現這個院子叫「叢林貓世界」（Jungle Cat World），是一座未經認證的路邊動物園，從1983年開放至今，圈養獅子、老虎、鬣狗、豹等，園區內還設有供遊客居住的小木屋，獅子的展區離馬路很近，對面就是餐廳和加油站。

洛佩塔受訪表示，獅子的圍欄與民宅很近，距離馬路30英尺左右（約9公尺）。影片掀起討論，不少人質疑獅子為何生活在公共區域，而且離居民僅幾步之遙，另外也有人認為，圍欄看起來很低又不牢固，獅子是貓科動物，彈跳力很好，等於讓居民暴露於危險中。

世界動物保護組織經理荷馬士（Michèle Hamers）指出，影片中鐵網高度根本不夠，獅子可以跳到12英尺高（3.6公尺），所以專業動物園會將圍欄設計成至少15英尺（4.5公尺），頂部還會附有障礙物，防止獅子跑出來，認為路邊動物園恐會造成危險。