運動雖然有益健康，但還是要依個人身體狀況，選擇適合的運動項目，並非動越多越好。大陸河南一名60歲老翁注重健康，從40幾歲開始每天運動8小時，未料運動量太大，導致他出現嚴重退化性關節炎，現在連走路都很困難。

根據《山西日報》報導，河南鄭州一名60多歲老翁熱愛運動，早上起床至少要動2個半小時，例如走路、跑步或引體向上等，中午及晚上吃飽飯後，他休息一下又會繼續活動，游泳能長達2小時不上岸，每天還會做仰臥起坐800下，再加上伏地挺身、打羽毛球，平均每天運動長達8小時，而且堅持了20年。

未料老翁近日發現，他的膝蓋與肘部異常疼痛，腿部更是嚴重到無法走路，家人發現後趕緊送醫，河南省洛陽正骨醫院主任廉杰進行檢查，發現老翁出現嚴重退化性關節炎，肘關節增生退變，表示老翁因為運動過量，導致他身體多處關節受損，痛到無法走路，目前正在接受治療。

廉杰主任提醒民眾，運動一定要適量，有些人沒有運動習慣，一開始要循序漸進，並找到適合自己的運動項目，無論打球、游泳還是跑步，每周一般運動3至5次，每次運動時間是1個半小時至2個小時，掌握好運動量才能持久鍛鍊。