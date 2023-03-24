#BargainHunt expert horrified over 'haunted' doll with dead owner's eyes and hairhttps://t.co/cLC2SCWutX — Mirror TV (@MirrorTV) March 21, 2023

世界上是否有鬼魂的存在，一直是個謎團，來自《BBC》古董拍賣節目《Bargain Hunt》就有一件百年人偶，據稱擁有超自然力量，讓專家看了當場頭痛不已，一問之下才知道玩偶的頭髮及眼睛都來自死去的前主人。

綜合外媒報導，收藏這具百年人偶者是來自諾丁漢鬧鬼博物館（Nottingham Haunted Museum）的館長葳森（Marie Wesson），她在節目中展示了一系列來自維多利亞時代的恐怖人偶，且每件物品都有令人毛骨悚然的秘密。其中一具可追溯到1920年代美國德州的人偶被取名為「喬治」，大約已有百年歷史，不過節目鑑定專家羅斯（Charlie Ross）看了一眼後卻感到相當不舒服。

葳森解釋，當時的人們為了紀念逝去的家人，會將死者頭髮掛在首飾上隨身攜帶，或是製作像喬治這樣的肖像娃娃收藏，而喬治的眼睛和頭髮正是取自於逝去的前主人，後來家人因為考量到保存問題，喬治人偶的眼睛也從原本是「前主人的眼睛」換成了「玻璃珠」。離奇的是，自此之後開始了一連串的靈異事件，包括喬治家人會莫名感到頭痛、眼睛痛，並且經歷了許多超自然現象，顯然喬治想要回「屬於自己的眼睛」。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「真的看了很不舒服」、「真不敢相信有人會把死人的頭髮和眼睛放在人偶身上」、「人偶應該留在德州就好」。