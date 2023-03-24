貓熊身材圓滾滾，模樣非常可愛，有時牠們為了吃，會做出讓人哭笑不得的反應。大陸中國大熊貓保護研究中心都江堰基地裡有一隻貓熊，個性非常調皮又活潑，日前飼養員為了訓練牠，先把零食藏在身後，未料牠卻不願聽從指示，甚至還插腰理論。

大陸中國大熊貓保護研究中心都江堰基地裡的貓熊「青青」，出生於2015年，如今已7歲，從小就喜歡調皮搗蛋，時常在泥巴裡玩耍，看起來像是一塊泥炭，被網友稱作「蔓越煤」或「煤球」，近日牠與飼養員鬧脾氣的模樣再次引關注。

當時飼養員正在教導青青，因此把零食藏在身後，要求青青等待指示才能吃，未料青青卻不願服從，甚至站了起來，前肢還插在腰上，像是在與對方理論。影片曝光後，累積713萬觀看次數，不少網友笑歪表示，「牠手插腰好像教官，我都忍不住想稍息立正站好了」、「工讀生出來喔！不要裝了」、「完了，牠是不是知道自己是國寶，才敢這麼囂張」。

不過貓熊雖然長得很可愛，但牠們依舊有野性，大陸中國大熊貓保護研究中心飼育員韋華就曾被貓熊攻擊，2017年他在野化培訓場尋找貓熊寶寶時，被貓熊媽媽咬到重傷，雙手、雙腳肌腱全被扯斷，還有粉碎性骨折，基地負責人吳代福提到，不論哪種動物，只要覺得環境有潛在危險，就會出現防禦行為，因此很容易傷人。