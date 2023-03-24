美國一名女子與丈夫結婚17年，一次出於好奇做了DNA檢測，意外發現兩人有血緣關係，但當時他們已生了3個孩子，而且小孩都很健康，夫妻倆感情並未受影響，近日她將此事分享至抖音，引發網友熱議論，影片累積300萬觀看次數。

根據《每日郵報》報導，居住在科羅拉多州的賽琳娜（Celina Quinones）17歲時就步入婚姻，與丈夫約瑟夫（Joseph）結婚長達17年，兩人膝下有3名子女，未料婚後第10年，他們好奇彼此的家族史，因此做了DNA檢測，數值顯示兩人在8代前擁有共同祖先。

賽琳娜與丈夫才驚覺，兩人是遠房的表兄妹關係，雖然並非直系表親，但當下他們還是很震驚，思考是否還要在一起，不過事情已過了這麼久，而且兩人都生了3個孩子，小孩身體也都非常健康，因此他們並未決定要分開，選擇繼續愛著對方。

影片曝光後，不少網友表示「仔細看會發現，你們其實長得很像」、「血緣已經差很遠了，生小孩並不會有問題，只是當下知道時，還是會很震驚」、「幸好我老公是外國人，不會碰到這種問題」，還有人分享自身經歷，「我和男友交往3年，最近才發現我們是5代表親」、「我爸和繼母結婚後，我才知道他們是表親關係」。