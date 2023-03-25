桃園近日傳出有狒狒逃脫事件，然而經數日圍捕仍一無所獲，幸運的是至今尚未傳出任何人財損失，不過印度喀拉拉邦一頭大象就沒這麼和善了，因為太愛吃穀物而經常闖進人類社區，多年來共計踩死10人、摧毀60間房屋，近日甚至攔下卡車搶奪糧食，囂張舉動徹底惹怒當地政府，決定組71人團隊進行圍捕。

綜合外媒報導，喀拉拉邦伊都基縣（Idukki）一隻重約3.3噸的30歲野生大象，因為喜食小麥、大米等穀物，從小就經常打劫附近多個人類社區，多年來共計踩死逾10位村民、摧毀60間房屋，當地一家政府公共配食機構在過去一年內就被牠「光顧」8次，讓眾人忍無可忍。

當地林務局為了解決該隻大象大搞破壞的棘手問題，組建了一支71人的團隊，由首席森林獸醫Arun Zackariah帶領其他獸醫、林務官員及工作人員，分成11個小組進行誘捕行動，另有4隻經過馴化和訓練的大象也投入此次任務。

報導指出，這次行動事先經過高等法院批准，預計以麻醉槍捉捕目標大象，並為其戴上電子識別環後安置在大象保護區，以利後續追蹤。