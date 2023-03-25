許多人喜歡在工作之餘小酌一下，不過如果來不及預先冷藏，卻又想盡快享用冰涼啤酒怎麼辦？對此，一名日本主婦分享了一個生活妙招，只要「水＋廚房紙巾」就能在10分鐘之內讓啤酒急速冰鎮。

日本一名主婦在Instagram上分享10分鐘就能讓啤酒快速冰鎮的生活妙招，而且只要準備一張廚房紙巾就能輕鬆搞定。方法很簡單，首先拿出廚房紙巾並且用水沾濕，接著擠乾紙巾上的多餘水分，直到不會滴水為止，之後再將紙巾攤開，並且注意不要撕破。

最後再將紙巾包覆在需要冰鎮的啤酒，重點是要從頭到尾貼合瓶身，接著拿到冰箱冷藏就完成了，平常需要大約4小時才會降溫的啤酒，如果用這個方法，只要10分鐘就可以達到相同的冷度。

事實上，這個生活妙招的原理很簡單，主要是冰箱以空氣做為導體來制冷，但只要在啤酒上包覆紙巾，這時候就改變了導體，運用濕紙巾水分蒸發會吸熱的原理，讓啤酒快速降溫，而同樣的方法也適用於各式罐裝飲料。

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