桃園近日傳出有狒狒逃脫，無獨有偶，韓國也出現斑馬逛大街的奇景，引發全台熱議。日本昨（24日）則發生搞笑藝人闖進企鵝池，為了製造「笑」果而3度假摔，將現場小企鵝全嚇壞，白目行徑惹得動物園嚴正抗議，痛批「此舉已傷害動物尊嚴」。

24日播出的日本晨間節目《我家好宅大公開》（スッキリ）中，諧星團體體「奧黛莉」成員春日俊彰前往知名動物園「那須動物王國」，原先只是設定由他餵食園內的洪保德企鵝，當時棚內主持人加藤浩次數度提醒春日俊彰要小心池子濕滑「不要摔下去」，怎料他卻為了營造節目效果，短短1分半鐘3度跌進池中，嚇壞小企鵝，離譜之舉讓棚內來賓紛紛驚呼「絕對不行這樣吧！」

對此，那須動物王國發出聲明譴責，指出節目組在錄製節目前，竟未跟園方開會討論要在企鵝池進行轉播，就擅自播出藝人進入企鵝池的畫面，讓園方深感遺憾，也已向電視台提出嚴正抗議「往後為了不讓媒體因報導而傷害到動物的尊嚴，園方會採取強硬措施」。園方更表示，節目播出後，無論是飼育員或是其餘相關人員，對於企鵝被這樣任意對待都感到相當難過。

事件曝光後日本網友全氣炸了，認為春日俊彰數度假摔的舉動，不僅對企鵝很危險，也會造成企鵝不小的壓力；另外也有人抨擊節目組問題更大，不僅沒事先跟動物園開會溝通，也沒確認園內的禁忌行為，畢竟春日俊彰只是負責肢體搞笑，帶動氣氛本就是他的職責。至於主持人加藤浩次數度說「不要摔下去」，反而像是在暗示春日俊彰「一定要摔下去」，營造反差效果，因此也難辭其咎。