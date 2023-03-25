慈禧太后把持朝政近半世紀，她身邊的大太監李蓮英因為深受慈禧寵信，處於一人之下、萬人之上的地位，朝野無人敢得罪半分。不過慈禧死後，少了靠山的李蓮英很快就被攝政王載灃盯上，為了自保，他幾乎動用了所有資源，最後靠著2招多活了3年。

根據《搜狐網》報導，光緒34年10月22日（1908年11月15日）慈禧太后薨逝，享壽74歲，也結束了長達47年的統治，失去最大靠山的李蓮英因為擔心遭到政敵清算，尤其是攝政王載灃深信自己的哥哥光緒就是被李蓮英毒害身亡，自然不會放過李蓮英。

不過李蓮英在慈禧身邊打滾多年，豈能坐以待斃，為了自保甚至動用了不少資源，包括果斷放棄錢財，將慈禧歷年來賞賜給他的金銀珠寶，總共滿滿7大箱，主動上交給了隆裕太后，並表示「這是皇家東西，不應該流到民間，奴才小心謹慎替皇家保存了幾十年。現年老體衰，乞求離開宮廷，所有這些寶物，奉還給主子。」此外，李蓮英又上繳了皇宮3間房子的存銀，約百萬兩之多。

這招果然有用，隆裕太后見李蓮英這麼識相，自然准許他告老還鄉；再者，當載灃打算找人對李蓮英抄家時，隆裕太后也幫他說話，直言李蓮英年事已高，又深受慈禧老佛爺寵信，「如果將其開刀問斬、查抄家產，勢必會引起不必要的議論，並影響老佛爺清譽，還是饒其性命，估計他也活不了幾年！」載灃這才打退堂鼓。

其次是李蓮英出宮後非常小心，在這3年內幾乎是大門不出、二門不邁的與外界斷絕聯繫，並且在彩合坊、碓房居，以及棉花胡同83號的一個小宅子裡，三地來回穿梭居住，靈活貫徹「狡兔三窟」的作法，藉此迷惑外界，避免遭到政敵復仇。最終李蓮英於宣統3年2月4日（1911年3月4日）病逝，享壽62歲。