不少飼主為了掌握毛孩的情況，會在家中安裝監視器，國外就有一名網友透露，自己心血來潮點開監視器，碰巧捕捉到寵物貓想偷偷鑽進廚房櫃子裡搗蛋的畫面，立即出聲制止，沒想到貓咪竟一巴掌「滅證」，一波神反擊讓他看了哭笑不得。

原PO在抖音（TikTok）帳號分享一幕監控毛孩失敗的影片，意外引發網友熱議，畫面中可見，男飼主透過監視器發現，飼養的虎斑貓「CoCo」試圖鑽進櫃子裡搗蛋，立即遠端出聲質問「這位先生，你在做什麼？」雖然此舉成功嚇阻了CoCo，但牠似乎沒在怕，立刻從櫃子裡跑出來，並來回觀望，尋找聲音的來源。

後來飼主又再度出聲，要CoCo遠離櫃子，聰明的CoCo聽到這番話後，很快就確認了聲音發出的位置就是天花板上對著牠拍攝的監視器，只見牠三步併作兩步的朝著監視器靠近，接著以迅雷不及掩耳的速度，一掌將監視器拍落地板，成功「毀滅證據」，也確保監視器再也無法錄下牠的所有惡行惡狀。

CoCo挑釁的舉動讓飼主看了又好氣又好笑，於是將影片PO網，不少網友看了後被CoCo的神反擊給笑翻，紛紛留言直呼「貓咪實在是太聰明了」、「喵：你沒看見！」、「笑死！貓咪成功解決問題」、「我的貓也對我做了同樣的事情，牠們不喜歡做壞事被抓到」。