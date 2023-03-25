古代封建社會，女子地位低下，有不少人因為種種原因被賣入青樓，過著送往迎來、賣笑為生的日子，然而除了青樓女子之外，這些煙花場所也會聘僱一群壯漢，專門擺平所有滋事挑釁的人，但事實上，除了作為保鑣，這些壯漢的存在還有2大用處。

根據《搜狐網》報導，青樓內免不了會發生顧客們爭風吃醋或是酒後鬧事的情況，但這些客人大至貴族小至平民，若選擇報官就會顯得青樓沒有後台，甚至有些嫖客會狗眼看人低，頻頻挑釁滋事，加上即便報官，等待官府的人出面調停也需要時間，或是需要獻上一筆銀子打點一番，對於青樓而言反而得不償失，與其這麼麻煩，不如養一些打手，一旦有人作亂就能在第一時間派上用場，不僅效率高，對於一些不安分的客人也有警示效果。

其次是青樓的運營勢必會有許多繁瑣的狀況需要用到苦力，且青樓的組成大多是女子，一些粗重的體力活也不適合女子處理，因此這些壯漢就成了最佳人選。

最後也最現實的莫過於青樓女子一般很少會有自願賣身的，多數情況是因為家道中落或是被他人所騙，甚至是因為犯錯而被迫賣到青樓，因此難免會遇到反抗的時候，這時青樓為了讓她們屈服，除了好言相勸之外，也會不惜動用武力，派壯漢狠狠教訓，並且隨時隨地監視，不讓青樓女子有任何逃跑和尋死的機會。