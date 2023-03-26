澳洲一名4寶媽去年騎單車時不慎摔倒，意外跌進有「世界上最毒植物」稱號的刺樹（Dendrocnide moroides）中，由於毒液滲進皮膚，讓她遭受長達半年的痛苦折磨，崩潰直呼「比生小孩還痛！」

綜合外媒報導，澳洲4寶媽娜咪（Naomi Lewis）去年6月在昆士蘭一處郊區騎單車，不料卻意外摔進一片刺樹之中，這類植物的毒素雖然不會致命，但如果毒液不幸滲入皮膚，卻足以痛到懷疑人生，甚至遭受長達數個月的痛苦折磨，因而又被稱為「自殺植物」。

娜咪透露，意外發生後身體的疼痛達到臨界點，是過去從未經歷過的慘痛折磨，甚至痛到吐，「我有4個孩子，3個是剖腹產、1個是自然產，但生小孩的痛根本完全無法比擬！」當下她立即被丈夫開車載往藥局，買了一條脫毛膏並打電話叫救護車，在等待期間去除植物在她皮膚上所留下的葉刺。

娜咪隨後被送往醫院接受止痛藥治療，並於7天後才出院，但葉刺上的毒素滲進皮膚所帶來的巨大疼痛，讓她每天不得不持續服用止痛藥，直到6個月後才逐漸擺脫痛感，然而每當冷空氣吹到當初刺傷的部位時仍會感到些微刺痛。

報導指出，刺樹生長在澳洲和馬來西亞的熱帶雨林中，若不慎碰觸，刺毛尖端會穿透皮膚釋放強烈的神經毒素，帶來長達數周甚至數月的痛苦折磨。患者剛被刺到時，疼痛會在一開始的20～30分鐘慢慢加劇，有如被硫酸灼傷和觸電的感覺，還可能會出現打噴嚏、過敏、起紅疹、四肢腫脹的狀況，視嚴重程度評估是否需住院治療。