泰國一名男子近日開車行經竹林時，意外發現一顆「胸罩樹」，上面掛滿數百件女性的內衣和內褲，而當地小鎮最近也傳出許多內衣褲失竊事件，據信是某個變態偷竊後丟棄在竹林中，目前相關單位已經介入調查，希望能盡快抓住變態凶手。

綜合泰媒報導，55歲男子Rangsan Jaisaen近日開車行經甘烹碧府（Kamphaeng Phet）空坤縣（Khlong Khlung）的醫院後方時，看到竹林中有一顆造型奇特的樹，上面掛滿數百件女性的內衣和內褲，數量十分壯觀，他嚇得立刻通報相關單位，許多居民聽聞消息後，都來到現場觀看，並對眼前的景象感到震驚不已。

事實上，當地最近頻繁出現內衣失竊事件，不過許多女性居民認為，可能是內衣在晾曬的時候，不小心被風吹走了，因此沒有太過在意，直到「胸罩樹」被發現後，才驚覺可能是被某個變態偷走的。

目前相關單位已經介入調查，當地鎮長也下令清理「胸罩樹」，同時要求警方盡快將偷內衣的變態繩之以法，並提醒當地女性盡量不要將內衣褲晾在戶外，另外居民之間也要互相幫忙提防，以免再有財物被盜的事件發生。