幸運女神開了一個大玩笑！英國一名女大生和男友以「養號」的方式定期購買彩券，未料才買了5周就被通知中了高達1.82億英鎊（約新台幣68億）的頭獎，讓兩人興奮不已，然而打電話給客服確認時，對方卻說因為銀行帳戶餘額不足，彩券並未購買成功，瞬間讓他們的心情跌到谷底。

綜合外媒報導，19歲女大生瑞秋（Rachel Kennedy）和男友利亞姆（Liam McCrohan）平時有買彩券的習慣，後來為了方便，乾脆以「養號」的方式，透過銀行帳戶自動扣款來購買「歐洲百萬（Euromillions）」彩券，並使用幸運數字「6、12、22、29、33」與「特別號6、11」。

就這樣買了5周時間，彩券APP突然跳出通知，稱瑞秋中了頭獎，她打開來一看，發現獎金高達1.82億英鎊（約新台幣68億），意料之外的好消息讓瑞秋開心不已，立刻通知母親和利亞姆中獎的事情，但她仍有些不敢置信，於是打電話給歐洲百萬的客服確認，沒想到對方卻說出讓他們晴天霹靂的真相。

雖然瑞秋購買的號碼確實是當期的頭獎號碼，但因為銀行帳戶沒有足夠的金額能夠扣款，所以她的彩券處於「交易未成功」的狀態，就這樣和成為億萬富翁的機會擦肩而過。瑞秋和利亞姆坦言，他們一得知沒有買到彩券時非常傷心，但隨後就快速振作起來，決定換一組數字繼續「養號」，希望好運能再次降臨到他們身上。